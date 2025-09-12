В Омске расширят перечень сайтов, доступных при ограничении интернета

Ранее Минцифры России опубликовало так называемый «белый список» сервисов, которые будут работать даже в условиях ограничений. В этот список входят популярные социальные сети, такие как «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, портал Госуслуг, а также сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, платформа Avito, видеосервис «Дзен», Rutube, сайт системы «Мир», официальные ресурсы правительства и администрации президента России, а также сайты крупных операторов связи — «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком» и «T2».