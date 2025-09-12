«Не успели въехать пять автобусов и легковое авто». Часть транспорта не смогла въехать в Польшу до закрытия границы с Беларусью

На нейтральной полосе Беларуси и Польши застряли пять автобусов и легковушка в момент закрытия границы, передает БелТА.
На территорию погранпункта «Тересполь» из белорусского «Бреста» до закрытия Польшей границы не успели въехать несколько транспортных средств. Так на пограничном мосту остались два полных автобуса, три пустых и один легковой автомобиль.
Транспортные средства были оформлены белорусской стороной, но не успели выехать в Польшу до 01.00 ночи по минскому времени. Автобусы и легковушку оформили на возврат в Беларусь.
Напомним, Польша перекрыла границу с Беларусью ночью 12 сентября: «Протянули колючую проволоку, соорудили металлический забор».
Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.
Еще Польша ввела ограничение на полеты вблизи границы Беларуси на три месяца.
Также Россия призвала Польшу подумать о последствиях закрытия границы с Беларусью.