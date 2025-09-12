Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский Т-72Б3М точным выстрелом снес башню танку Leopard ВСУ

О поражении Leopard рассказал командир российской боевой машины с позывным Депутат.

Источник: Аргументы и факты

Российский танк Т-72Б3М во время танковой дуэли сорвал башню украинскому Leopard немецкого производства. Об этом агентству РИА Новости сообщил командир машины группировки войск «Днепр» с позывным Депутат.

«У нас была команда, что по верхней точке работает Leopard прямой наводкой. Выкатились туда на Т-72 Б3М. Начали работать, увидели, что он начал откат. Под башню отработали. Башня отлетела, как и не бывало ее там», — заявил военнослужащий.

Как рассказал командир Т-72 Б3М, экипаж доволен танком, который отлично проявил себя в боях. Танкист с позывным Депутат добавил, что когда по российским Т-72 работали Bradley и Leopard ВСУ, никакого пробития техники не было.

Ранее сообщалось, что военкор Александр Коц показал кадры уничтожения танка Leopard ВСУ в Красноармейске в Донецкой народной республике.