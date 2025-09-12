Российский танк Т-72Б3М во время танковой дуэли сорвал башню украинскому Leopard немецкого производства. Об этом агентству РИА Новости сообщил командир машины группировки войск «Днепр» с позывным Депутат.
«У нас была команда, что по верхней точке работает Leopard прямой наводкой. Выкатились туда на Т-72 Б3М. Начали работать, увидели, что он начал откат. Под башню отработали. Башня отлетела, как и не бывало ее там», — заявил военнослужащий.
Как рассказал командир Т-72 Б3М, экипаж доволен танком, который отлично проявил себя в боях. Танкист с позывным Депутат добавил, что когда по российским Т-72 работали Bradley и Leopard ВСУ, никакого пробития техники не было.
Ранее сообщалось, что военкор Александр Коц показал кадры уничтожения танка Leopard ВСУ в Красноармейске в Донецкой народной республике.