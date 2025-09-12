Ричмонд
Генпрокуратура потребовала конфисковать активы семьи экс-мэра Владивостока

ГП потребовала конфисковать активы семьи Пушкарева, ушедшего на СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Генпрокуратура потребовала конфисковать активы семьи бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупцию и ушедшего на СВО, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.

«Иск Генпрокуратуры зарегистрирован в суде, беседа по иску назначена на 18 сентября», — сказали в суде.

Ответчиками по иску значатся более 20 компаний, в том числе АО «Бетоныч», АО «Дальневосточный специализированный трест “Дальтрансстрой”, АО “Дальцемент”.

В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.

В июле 2022 года суд во Владивостоке признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общее наказание составило 15 лет и три месяца в колонии строгого режима.

Позднее Пушкарев, как сообщал РИА Новости его адвокат, заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.