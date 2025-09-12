Генпрокуратура потребовала конфисковать активы семьи экс-мэра Владивостока

В июле 2022 года суд во Владивостоке признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общее наказание составило 15 лет и три месяца в колонии строгого режима.