«Руки не распускаю, только закатываю»: Башаров рассказал о новой жизни

Новая спутница Башарова Анастасия Борисова младше него на 13 лет. Учитывая негативный опыт прошлых браков артиста, «Вечерняя Москва» поинтересовалась, как долго артист сможет сдерживать свой бурный нрав. Экстрасенс Дарья Миронова напомнила, что Башаров не раз поднимал руку на женщин, поэтому совсем не исключено, что и Борисову это тоже коснется. По ее словам, мужчина, хоть раз поднявший руку на женщину, уже никогда не остановится, и это лишь вопрос времени.