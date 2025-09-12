«Руки не распускаю, только закатываю»: Башаров рассказал о новой жизни

Актер и телеведущий Марат Башаров в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» рассказал Лере Кудрявцевой, как изменилась его жизнь и взгляды на алкоголь и рукоприкладство.
Недавно актер отметил свой 51-й день рождения. На праздновании гости поднимали бокалы за его здоровье, однако в них не содержалось ни капли алкоголя. По словам Башарова, сейчас эта глава в его жизни закрыта.
Помимо этого, Кудрявцева припомнила Башарову обвинения в побоях, на что тот заверил, что это уже в прошлом.
— В последнее время вообще не распускаю, только закатываю, — ответил Марат Башаров на провокационный вопрос.
Ранее российский кинорежиссер Сарик Андреасян заявил о том, что не намерен снимать в своих работах актера и телеведущего Марата Башарова из-за того, что он «бьет жен».
Новая спутница Башарова Анастасия Борисова младше него на 13 лет. Учитывая негативный опыт прошлых браков артиста, «Вечерняя Москва» поинтересовалась, как долго артист сможет сдерживать свой бурный нрав. Экстрасенс Дарья Миронова напомнила, что Башаров не раз поднимал руку на женщин, поэтому совсем не исключено, что и Борисову это тоже коснется. По ее словам, мужчина, хоть раз поднявший руку на женщину, уже никогда не остановится, и это лишь вопрос времени.