В Татарстане надбавку молодым учителям повысили в четыре раза

Решением Раиса республики Рустама Минниханова в четыре раза повысили в республике ежемесячную надбавку молодым учителям — до 10 тысяч, рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Раньше размер надбавки молодым учителям был 2510 рублей в месяц. С 1 сентября ее повысили, это хорошая поддержка молодых специалистов, подчеркнул министр.

Также увеличили с 1 сентября количество претендентов на республиканский грант «Наш новый учитель» — до пятисот человек. Грант выплачивают в течение трех учебных лет — 10 тысяч в месяц.

Получателей этого гранта было двести человек. Теперь же пятьсот молодых специалистов по конкурсу получат гранты, уточнил Хадиуллин. Сегодня в школах республики работают около 4 тысяч молодых педагогов.