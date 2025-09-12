Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Таврического района Омской области Игорь Баннов вступил в должность

Второй срок полномочий начался на фоне нормализации паводковой обстановки.

Источник: Комсомольская правда

Игорь Баннов официально приступил к исполнению обязанностей главы Таврического района Омской области. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Это уже второй срок руководителя, который был единогласно переизбран депутатами района 28 августа 2025 года.

Напомним, что выборы нового главы проходили в сложный период: активная фаза паводка требовала повышенного внимания к безопасности жителей и инфраструктуры района. Однако к моменту вступления в должность ситуация значительно улучшилась. По данным ГУ МЧС по Омской области, сейчас в зоне подтопления остаются всего два жилых дома и 12 приусадебных участков.

Игорь Баннов возглавил Таврический район в феврале 2021 года, имея за плечами солидный опыт работы на руководящих должностях. До этого он более четырех лет занимал пост заместителя и первого заместителя главы Павлоградского района, где курировал вопросы ЖКХ.

Переизбрание Баннова на новый срок стало знаковым событием для района. Депутатам были предложены две кандидатуры, но выбор был сделан единогласно в пользу действующего руководителя.