Глава Таврического района Омской области Игорь Баннов вступил в должность

Игорь Баннов официально приступил к исполнению обязанностей главы Таврического района Омской области. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Это уже второй срок руководителя, который был единогласно переизбран депутатами района 28 августа 2025 года.
Напомним, что выборы нового главы проходили в сложный период: активная фаза паводка требовала повышенного внимания к безопасности жителей и инфраструктуры района. Однако к моменту вступления в должность ситуация значительно улучшилась. По данным ГУ МЧС по Омской области, сейчас в зоне подтопления остаются всего два жилых дома и 12 приусадебных участков.
Игорь Баннов возглавил Таврический район в феврале 2021 года, имея за плечами солидный опыт работы на руководящих должностях. До этого он более четырех лет занимал пост заместителя и первого заместителя главы Павлоградского района, где курировал вопросы ЖКХ.
Переизбрание Баннова на новый срок стало знаковым событием для района. Депутатам были предложены две кандидатуры, но выбор был сделан единогласно в пользу действующего руководителя.