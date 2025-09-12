Глава Таврического района Омской области Игорь Баннов вступил в должность

Напомним, что выборы нового главы проходили в сложный период: активная фаза паводка требовала повышенного внимания к безопасности жителей и инфраструктуры района. Однако к моменту вступления в должность ситуация значительно улучшилась. По данным ГУ МЧС по Омской области, сейчас в зоне подтопления остаются всего два жилых дома и 12 приусадебных участков.