Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День многодетной семьи планируют отмечать в Башкирии

В Башкирии 21 декабря станет Днем многодетной семьи.

Источник: Комсомольская правда

Парламент Башкирии рассмотрит на ближайшем заседании законопроект об учреждении Дня многодетной семьи. Как сообщил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, праздник планируется отмечать 21 декабря.

По словам спикера, традиция чествовать в конце года многодетные семьи в республике уже сложилась — ежегодно собираются победители и призеры всероссийского проекта «Семья года» и других семейных конкурсов. Толкачев отметил, что декабрь как преддверие Нового года и Рождества традиционно ассоциируется с семьей и теплом домашнего очага, поэтому новый праздник органично впишется в культурные традиции региона.

Председатель парламента подчеркнул, что поддержка семей с детьми, защита материнства и детства являются приоритетами государственной семейной и демографической политики. Он выразил уверенность, что учреждение Дня многодетной семьи будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.