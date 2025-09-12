В Красноярске снесут незаконную и недостроенную высотку у Южного берега

Администрация Красноярска подала иск в арбитражный суд о сносе недостроенного многоэтажного дома на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», расположенного вблизи престижного района Южный берег. Объект возводился компанией ООО «Белый город» без действующего разрешения на строительство.
Как следует из материалов дела, разрешение на строительство двух 25-этажных домов было выдано в июле 2017 года сроком на два года. Однако к августу 2019 года работы были выполнены лишь на 20% — возведены котлован, фундамент и колонны первого этажа. Впоследствии разрешение было отменено.
Мэрия требует принудительного демонтажа конструкций. В случае неисполнения решения суда с компании планируется взыскивать по 10 тысяч рублей ежедневно в пользу департамента градостроительства.
Суд принял исковое заявление к производству, привлекая в качестве третьих лиц департамент муниципального имущества и управление Росреестра. Первое заседание по делу назначено на 23 сентября.
Недострой расположен рядом с цехом бывшего судостроительного завода, который также принадлежит ООО «Белый город» и сдается в аренду. Решение о сносе поможет улучшить внешний вид района и обеспечить безопасность жителей.