В Красноярске снесут незаконную и недостроенную высотку у Южного берега

Как следует из материалов дела, разрешение на строительство двух 25-этажных домов было выдано в июле 2017 года сроком на два года. Однако к августу 2019 года работы были выполнены лишь на 20% — возведены котлован, фундамент и колонны первого этажа. Впоследствии разрешение было отменено.