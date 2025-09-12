Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Председатель Заксобрания проголосовал на выборах губернатора Иркутской области

К голосованию присоединились и другие депутаты областного парламента.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников 12 сентября 2025 года принял участие в выборах губернатора региона. Проголосовав на своем участке, он отметил высокую активность избирателей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

— Выборы губернатора Иркутской области — это важное политическое событие в нашем регионе. Несмотря на раннее утро, большинство моих соседей уже проголосовало. Это показывает, что людям не безразлично будущее области, — сказал Александр Ведерников. — Я проголосовал за кандидата, которому верю и с которым связываю динамичное развитие нашего региона в ближайшие годы. Призываю каждого прийти и осознанно проголосовать за себя в первую очередь, за будущее своих детей, за развитие нашего Приангарья.

К голосованию присоединились и другие депутаты областного парламента. Среди них первый заместитель председателя ЗС Кузьма Алдаров в Усть-Ордынском Бурятском округе, председатель комитета по законодательству Виталий Перетолчин в Усть-Илимске, а также парламентарии в Братске, Иркутске, Ангарске и других муниципалитетах.

Напомним, голосование продлится три дня — с 12 по 14 сентября. Все избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Игорь Кобзев с супругой проголосовали на выборах в Иркутской области.