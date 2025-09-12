Председатель Заксобрания проголосовал на выборах губернатора Иркутской области

— Выборы губернатора Иркутской области — это важное политическое событие в нашем регионе. Несмотря на раннее утро, большинство моих соседей уже проголосовало. Это показывает, что людям не безразлично будущее области, — сказал Александр Ведерников. — Я проголосовал за кандидата, которому верю и с которым связываю динамичное развитие нашего региона в ближайшие годы. Призываю каждого прийти и осознанно проголосовать за себя в первую очередь, за будущее своих детей, за развитие нашего Приангарья.