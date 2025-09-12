Гражданам Молдовы стало легче работать в России: Им разрешили трудиться без патента

Согласно Указу, граждане Молдовы, не оформившие легальный статус в России в соответствии с предыдущими требованиями, и выехавшие после 25 июля 2025 года из России в Молдову, смогут после 1 октября 2025 года вновь въехать на территорию РФ и до 1 января 2026 года оформить свое пребывание или проживание в специальных территориальных органах МВД.