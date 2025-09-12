Гражданам Молдовы стало легче работать в России: Им разрешили трудиться без патента

Правила въезда граждан Молдовы в Россию меняются с 1 октября 2025 года — пишет mybusiness.md.
С 1 октября 2025 года в силу вступают обновленные правила пребывания и осуществления трудовой деятельности гражданами Республики Молдова, въезжающими на территорию Российской Федерации.
«Указанные нормы нашли отражение в Указе Президента Российской Федерации от 25 июля 2025 г. № 520, который устанавливает особые условия для граждан Республики Молдова, находящихся или въезжающих в Россию. Этот документ направлен на упрощение процедур урегулирования правового положения для многих граждан Молдовы, особенно тех, кто ранее не смог оформить необходимые документы», — сообщили корреспонденту Информационного агенства МАНГАЗЕЯ в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
Согласно Указу, граждане Молдовы, не оформившие легальный статус в России в соответствии с предыдущими требованиями, и выехавшие после 25 июля 2025 года из России в Молдову, смогут после 1 октября 2025 года вновь въехать на территорию РФ и до 1 января 2026 года оформить свое пребывание или проживание в специальных территориальных органах МВД.
Главным новшеством становится возможность осуществлять трудовую деятельность без оформления патента и без ограничения по цели визита, при условии прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. Это существенно упрощает трудоустройство и легализацию для граждан Молдовы.
Кроме того, с 25 июля отменяются меры административного характера в отношении граждан Молдовы, которые ранее были вынесены до вступления Указа в силу, такие как депортация или запрет на въезд, за исключением лиц, совершивших правонарушения или представляющих угрозу безопасности.
МВД России должно обеспечить реализацию этих мер и информировать граждан о новых правах и возможностях посредством СМИ и интернета.
Указ № 520 служит важным шагом для упрощения миграционных процедур и создания более комфортных условий для граждан Молдовы, находящихся в России или желающих приехать сюда для работы и проживания.
