В НГТУ создали токарный блок, который предскажет поломку станка

Авторы исследования отмечают, что разработка позволяет выявить различные неполадки системы на самом раннем этапе. «Это своеобразный кардиограф для токарного станка, который предупреждает о проблемах задолго до их критического развития», — пояснили в пресс-службе. Такой подход к диагностике может позволить предприятиям переходить от планового ремонта оборудования к предиктивному обслуживанию — ремонту именно тогда, когда это действительно необходимо.