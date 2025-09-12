В НГТУ создали токарный блок, который предскажет поломку станка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Токарный блок со встроенной системой беспроводной передачи данных, который предскажет поломку станка, создали в Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева (НГТУ), сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) получил патент на революционную разработку в области металлообработки. Инновационный инструментальный токарный блок с функцией регистрации виброускорения и беспроводной системой передачи данных станет настоящим прорывом в диагностике промышленного оборудования. Секрет кроется в миниатюрном трехосевом акселерометре, вмонтированном в боковую поверхность блока. Этот высокочувствительный датчик улавливает малейшие вибрации по трем взаимно перпендикулярным осям, анализируя “пульс” работающего станка в режиме реального времени», — говорится в сообщении.
Блок оснащен встроенной системой беспроводной передачи данных. Устройство может «общаться» с внешними системами мониторинга через Wi-Fi, радиоканал или современные протоколы интернета вещей. Инженеры могут получать данные о состоянии оборудования удаленно, не приближаясь к работающему станку.
Встроенный процессор анализирует информацию. Система автоматически измеряет уровень виброускорения, рассчитывает виброскорость путем математического интегрирования, определяет виброперемещение через двойное интегрирование и вычисляет среднеквадратичные, пиковые и мгновенные значения амплитуды.
Авторы исследования отмечают, что разработка позволяет выявить различные неполадки системы на самом раннем этапе. «Это своеобразный кардиограф для токарного станка, который предупреждает о проблемах задолго до их критического развития», — пояснили в пресс-службе. Такой подход к диагностике может позволить предприятиям переходить от планового ремонта оборудования к предиктивному обслуживанию — ремонту именно тогда, когда это действительно необходимо.
Внедрение так называемых умных токарных блоков позволит предприятиям, в том числе, предотвратить внезапные поломки и дорогостоящие простои оборудования, увеличить срок службы инструмента и оборудования, повысить качество готовой продукции за счет стабильности процесса резания и сократить затраты на техобслуживание.