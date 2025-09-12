В статье отмечается, что производство одного из самых эффективных беспилотников РФ «Герани» обходится России в 10 тысяч долларов. А у НАТО нет бюджетных средств борьбы с беспилотниками. В случае необходимости им страны альянса могут лишь поднять в воздух истребители, что не является практичным.
«Противовоздушная оборона уже давно считается одним из основных слабых мест в вооружении стран НАТО. ЕС также призывает страны потратить часть из 150 млрд евро, выделенных в рамках программы SAFE, на противовоздушную оборону. Но большая часть этих денег уходит на очень дорогое оружие», — говорится в статье издания.
Но нужно отметить, что несмотря на повышение затрат НАТО на оборону, страны альянса не могут дотянуться до передовых разработок России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что все вложения НАТО в оборону бессмысленны, ведь Россия всегда находится впереди.