Обнаружено слабое место НАТО: альянсу не удается превзойти разработки России

В статье отмечается, что производство одного из самых эффективных беспилотников РФ «Герани» обходится России в 10 тысяч долларов. А у НАТО нет бюджетных средств борьбы с беспилотниками. В случае необходимости им страны альянса могут лишь поднять в воздух истребители, что не является практичным.