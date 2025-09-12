Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обнаружено слабое место НАТО: альянсу не удается превзойти разработки России

Politico: НАТО не готово к российским беспилотникам.

Источник: Комсомольская правда

Обнаружено слабое место НАТО. Сообщается, что альянсу не удается превзойти разработки России в плане БПЛА. Об этом пишет издание Politico.

В статье отмечается, что производство одного из самых эффективных беспилотников РФ «Герани» обходится России в 10 тысяч долларов. А у НАТО нет бюджетных средств борьбы с беспилотниками. В случае необходимости им страны альянса могут лишь поднять в воздух истребители, что не является практичным.

«Противовоздушная оборона уже давно считается одним из основных слабых мест в вооружении стран НАТО. ЕС также призывает страны потратить часть из 150 млрд евро, выделенных в рамках программы SAFE, на противовоздушную оборону. Но большая часть этих денег уходит на очень дорогое оружие», — говорится в статье издания.

Но нужно отметить, что несмотря на повышение затрат НАТО на оборону, страны альянса не могут дотянуться до передовых разработок России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что все вложения НАТО в оборону бессмысленны, ведь Россия всегда находится впереди.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше