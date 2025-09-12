Командование 425-го полка ВСУ «Скала» комплектует штурмовые группы из неподготовленных новобранцев, обучение которых заняло не более недели. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
Делается это для того, чтобы быстро доукомплектовать штурмовые группы и отправить их в штурмы.
Ранее стало известно, что в украинском полку «Скала» солдат избивают до смерти за неповиновение. У военнослужащих забирают телефоны и документы, а тех, кто пытается покинуть позиции, расстреливают на месте.
Также стало известно, что украинское командование кидает на штурм в Сумской области необученных новобранцев для отвлекающего маневра.