Орнитологи на Куршской косе достали из ловушки бельчонка

«Иногда и такие малыши забегают в наши ловушки. И хотя отношение к белкам у орнитологов двоякое: белки — известные разорители птичьих гнезд, ни яйцами, ни птенцами они не брезгуют, — но такой малыш не может не умилить даже суровых рыбачинских мужиков», — прокомментировали в телеграм-канале «Фрингилла».