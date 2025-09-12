Ричмонд
Орнитологи на Куршской косе достали из ловушки бельчонка

Иногда пушистики забегают в ловушки для птиц.

Источник: телеграм-канал «Фрингилла»

На территории полевого стационара «Фрингилла» на Куршской косе орнитологи обнаружили в ловушке для птиц бельчонка. Кроху освободили и после фотосессии отпустили.

«Иногда и такие малыши забегают в наши ловушки. И хотя отношение к белкам у орнитологов двоякое: белки — известные разорители птичьих гнезд, ни яйцами, ни птенцами они не брезгуют, — но такой малыш не может не умилить даже суровых рыбачинских мужиков», — прокомментировали в телеграм-канале «Фрингилла».

Ранее мы рассказывали о том, что волонтеры организации «Биосфера Балтики» спасают белочку, которую покусали крысы.