В Ростовской области стартовало трехдневное голосование на выборах губернатора

В Ростовской области стартовал первый день голосования на выборах губернатора.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 12 сентября, стартовало голосование на выборах губернатора Ростовской области и муниципальных депутатов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

— Участие в выборах — это не только право, но и ответственность за развитие области, за единство и согласие в нашем доме, — написал Юрий Борисович.

Напомним, что голосование проходит 12, 13 и 14 сентября на 2,5 тысячах участков Ростовской области. Обеспечивая порядок, 13 тысяч наблюдателей следят за прозрачностью выборов, а 258 тысяч жителей из 3 млн избирателей решили воспользоваться дистанционным электронным голосованием.