Guardian: Принц Гарри неожиданно приехал в Киев

Британский принц Гарри неожиданно прибыл в Киев. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в Guardian.

По данным издания, член королевской семьи приехал на Украину в рамках приглашения местного правительства.

Принц планирует помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, которых серьезно ранили на фронте. Соответствующую поддержку окажут члены фонда принца Гарри Invictus Games Foundation.

— Мы можем продолжать очеловечивать людей, вовлеченных в эту войну, и то, через что они проходят. Надеюсь, эта поездка поможет людям осознать это, потому что легко потерять чувствительность к тому, что происходит, — цитирует источник газета.

Ранее итальянское издание L'Antidiplomatico сообщило, что страны, входящие в «коалицию желающих», планируют разделить Украину. Речь идет о карте «Объединенные силы “коалиции желающих”, которая датирована 16 апреля.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, дал четкий сигнал Украине и Западу, предупредив союзников Киева о последствиях отправки войск на Украину.

