Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимскую улицу Айскую перекроют на целую ночь

В Уфе на 9 часов перекроют улицу Айскую.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 13 сентября, в Уфе из-за дорожного ремонта ограничат движение транспорта на улице Айской. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

На девять часов, с 21:00 до 06:00, будет полностью перекрыт участок от улицы Кирова до проспекта Салавата Юлаева. Как пояснили в мэрии, ограничение необходимо для укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Власти просят жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты своего передвижения по городу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.