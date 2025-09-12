Уфимскую улицу Айскую перекроют на целую ночь

Завтра, 13 сентября, в Уфе из-за дорожного ремонта ограничат движение транспорта на улице Айской. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
На девять часов, с 21:00 до 06:00, будет полностью перекрыт участок от улицы Кирова до проспекта Салавата Юлаева. Как пояснили в мэрии, ограничение необходимо для укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
Власти просят жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты своего передвижения по городу.
