Охотники в Челябинской области будут сдавать экзамен с сотней вопросов

В Челябинской области изменились правила получения охотничьего билета.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области начинающие охотники не смогут получить охотничий билет, если не сдадут экзамен. Такие правила начали действовать с сентября. Пройти проверку потребуется также тем, кого охотничьего билета лишили, но кто снова хочет выйти на природу с ружьем.

Как пояснили в региональном министерстве экологии, южноуральцам нужно будет подтвердить, что они умеют ориентироваться на местности и обращаться с охотничьим снаряжением и дичью. В качестве доказательства придется получить справку от охотпользователя либо двух охотников с пятилетним стажем.

Кроме того, необходимо сдать теоретический экзамен. В тестовый билет включат сто вопросов о безопасности на охоте, правилах и ограничениях, а также об особенностях диких животных. Дать верные ответы нужно минимум на 75 вопросов.

Все вопросы, а также правильные ответы в ближайшее время обещают опубликовать на сайте федерального Минприроды.