Охотники в Челябинской области будут сдавать экзамен с сотней вопросов

В Челябинской области начинающие охотники не смогут получить охотничий билет, если не сдадут экзамен. Такие правила начали действовать с сентября. Пройти проверку потребуется также тем, кого охотничьего билета лишили, но кто снова хочет выйти на природу с ружьем.