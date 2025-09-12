Москву украсили ко Дню города

В честь празднования Дня города, которое состоится 13−14 сентября, специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы украсили улицы столицы флагами, праздничными плакатами и декоративными элементами. Информацией об этом поделился заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
«В общей сложности установили свыше 3,2 тыс. флагов и декоративных конструкций, они украсили главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции стали слово “Москва” и цифра “878” — именно столько лет исполняется в этом году российской столице», — сказал Бирюков.
Как отметил заместитель мэра, праздничные элементы традиционно размещают в пешеходных зонах, парковых территориях и на вылетных магистралях. Конструкции из флагов установили на значимых городских объектах, включая Поклонную гору и Тверскую улицу.
Зоны для отдыха с цветочными клумбами и качелями появились в парке «Яуза» у южного входа станции метро «Динамо», на Ходынском поле, на Центральной площади и площади Юности в Зеленограде, а также в других парках. В музеях-заповедниках «Царицыно», «Коломенское» и парке «Фили» установили флаговые конструкции, визуально напоминающие воздушные шары.
Руководитель Комплекса городского хозяйства добавил, что на городских билбордах, остановках общественного транспорта и афишных стендах разместили более шестисот поздравительных плакатов. Архитектурная подсветка зданий в предстоящие выходные будет работать в праздничном режиме. На цифровых экранах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные Дню города.
Также Бирюков информировал, что для украшения не закупались новые декоративные элементы. Все украшения используются повторно, путем перестановки и замены праздничных полотен.
