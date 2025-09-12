Москву украсили ко Дню города

Ранее стало известно, что в столице завершились основные работы по нанесению дорожной разметки в текущем сезоне. С приходом стабильно теплой погоды специалисты приступили к обновлению разметки, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Работы преимущественно проводились в ночное время с частичным перекрытием полос движения. Хотя основные этапы уже завершены, обновление разметки будет продолжаться после завершения благоустройства отдельных объектов. Для выполнения работ используются современные и долговечные материалы. Продольные и поперечные линии, разделяющие потоки и стоп-линии, наносятся термопластиком. Для сложных элементов и обозначения парковочных мест применяется холодный пластик.