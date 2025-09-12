Ричмонд
ГПК пояснил, что будет с белорусскими погранпунктами после закрытия Польшей границы.

Источник: Комсомольская правда

В Госпогранкомитете сказали, что будет с белорусскими пограничными пунктами пропуска после того, как Польша закрыла границу с Беларусью, пишет БелТА.

Напомним, Польша перекрыла границу с Беларусью ночью 12 сентября и прекратили прием транспорта. В том числе в Польшу не попали автобусы и авто, оказавшиеся на «нейтральной полосе». В итоге часть транспорта не смогла въехать в Польшу до закрытия границы с Беларусью.

При этом в Госпогранкомитете сказали, что будет с белорусскими погранпунктами в результате закрытия границы.

— Пункты пропуска со стороны Беларуси продолжат свою работу, — прокомментировал официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Представитель Погранкомитета заметил, что оформление людей и транспорта будет возобновлено белорусской стороной «как только это представится возможным».

Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.

Еще Польша ввела ограничение на полеты вблизи границы Беларуси на три месяца.

Также Россия призвала Польшу подумать о последствиях закрытия границы с Беларусью.

Тем временем 12 сентября Минобороны Беларуси заявило о старте учений «Запад — 2025».