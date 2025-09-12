В центре «Вектор» разработали контейнер для транспортировки жидких и твердых биоотходов

Контейнер представляет собой корпус с плоским дном и съемной крышкой, внутренней съемной емкости с ручкой и перфорированным дном для размещения отходов с зазором относительно его боковой поверхности и дна. Для того, чтобы избежать просачивания жидкостей авторы разработки снабдили контейнер кольцевым поясом с отверстиями, который крепится на него сверху. При повороте такой пояс полностью перекрывает отверстия, которые уже есть на контейнере, что позволяет не допустить утечек. Для удобства к корпусу контейнера прикреплены ручка для его переноски и замки типа «лягушка» для герметичной фиксации крышки. «Основным преимуществом предлагаемого контейнера для стерилизации биологических отходов является его универсальная пригодность практически для всех режимов и методов стерилизации и обеззараживания как твердых, так и жидких инфицированных отходов», — подчеркивают авторы изобретения.