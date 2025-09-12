В центре «Вектор» разработали контейнер для транспортировки жидких и твердых биоотходов

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Ученые Государственного научного центра вирусологии «Вектор» в Новосибирске разработали и запатентовали контейнер для транспортировки и обеззараживания как жидких, так и твердых биологических отходов. Об этом говорится в описании полезной модели к патенту, с которой ознакомился ТАСС.
Биологические отходы — потенциальный источник распространения патогенных микроорганизмов, которые могут сохранять жизнеспособность вне хозяина на протяжении нескольких часов, дней и даже месяцев. Как отмечают авторы изобретения, созданные ранее стерилизационные коробки обладают рядом недостатком, в частности, неудобной формой и расположением отверстий. При заполнении и замачивании отходов, например, таких как полужидкая подстилка от инфицированных животных, не менее чем на две трети объема, инфицированная жидкость может просачиваться через отверстия.
«Результатом является обеспечение возможности сбора, транспортировки, обработки химическими реагентами и автоклавирования (обработка паром при повышенном давлении — прим. ТАСС) как твердых, так и жидких отходов без загрязнения окружающей среды патогенными биологическими агентами, содержащимися в указанных отходах», — говорится в документе.
Контейнер представляет собой корпус с плоским дном и съемной крышкой, внутренней съемной емкости с ручкой и перфорированным дном для размещения отходов с зазором относительно его боковой поверхности и дна. Для того, чтобы избежать просачивания жидкостей авторы разработки снабдили контейнер кольцевым поясом с отверстиями, который крепится на него сверху. При повороте такой пояс полностью перекрывает отверстия, которые уже есть на контейнере, что позволяет не допустить утечек. Для удобства к корпусу контейнера прикреплены ручка для его переноски и замки типа «лягушка» для герметичной фиксации крышки. «Основным преимуществом предлагаемого контейнера для стерилизации биологических отходов является его универсальная пригодность практически для всех режимов и методов стерилизации и обеззараживания как твердых, так и жидких инфицированных отходов», — подчеркивают авторы изобретения.
Центр «Вектор» основан 1974 году. Фундаментальные научно-исследовательские работы ученых «Вектора» ориентированы на получение новых научных знаний в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности. Одним из первых в России центр осуществил разработку и производство тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита.