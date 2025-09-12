Обвиняемых в планировании теракта в РУДН подростков приговорили к колонии

Четырем молодым людям назначили до девяти лет колонии по делу о планировании теракта в здании Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН). Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Как уточняется, виновными в совершении преступлений террористической направленности признаны четыре человека, среди которых два студента и школьник. «Им назначены сроки от шести лет воспитательной колонии до девяти лет колонии общего режима», — сообщил собеседник агентства.
Как передает источник агентства, самого молодого обвиняемого взяли под стражу в зале суда. По данным правоохранительных органов, в качестве дополнительного наказания двоим обвиняемым назначили штрафы в размере 40 тысяч рублей.
Напомним, суд в Москве арестовал подозреваемых в попытке устроить взрыв в РУДН в 2023 году. Позже следователи устанавливали их связь с сотрудниками иностранных спецслужб.