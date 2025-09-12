Обвиняемых в планировании теракта в РУДН подростков приговорили к колонии

Четырем молодым людям назначили до девяти лет колонии по делу о планировании теракта в здании Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН). Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.