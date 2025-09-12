Ученые заметили пугающее явление на Солнце: россиянам угрожают почти недельные мучения

На Солнце образовалась новая, крупная корональная дыра. Она может взывать геомагнитные возмущения, которые продлятся порядка шести дней. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
Как отмечается в публикации, возникшая корональная дыра формирует широкий поток быстрого солнечного ветра. На его полное пресечение Земле понадобится вплоть до шести суток. Все это рискует вылиться в магнитные бури 1−3 уровней.
«В возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь с субботы на воскресенье, после чего скорость ветра начнёт быстро увеличиваться с текущих 400 км/с до около 500−600 км/с 14−15 сентября с выходом на пиковые значения около 700 км/с во вторник 16 числа», — сказано в сообщении.
Напомним, несколько дней назад, 10 сентября, Земля также столкнулась с магнитной бурей. Причем она стала необъяснимой даже для ученых. Поскольку причин для нее попросту не было. Внешнего воздействия, которое обычно и становится причиной подобных явлений, на Землю не оказывалось.