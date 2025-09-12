На всех избирательных участках Дона установили камеры видеонаблюдения

В Ростовской области все избирательные участки оборудованы системами видеонаблюдения. Специальная техника установлена для контроля за процессом голосования на выборах губернатора и депутатов в муниципальных органах власти 12−14 сентября.
Видеофиксация будет проводиться на всех 2500 участках региона. Исключение составляют только участки в медицинских учреждениях и воинских частях. Такие меры обеспечат прозрачность избирательного процесса, сообщают в Избиркоме Дона.
Камеры будут следить за обращением с бюллетенями. Места хранения сейф-пакетов находятся под круглосуточным наблюдением. Это требование предусмотрено российским законодательством.
Системы видеонаблюдения помогают обеспечить честность выборов. Жители области могут быть уверены в прозрачности голосования. Все записи сохраняются для возможной проверки.
Оборудование уже прошло тестирование. Технические специалисты проверили готовность систем к работе. Выборы пройдут под постоянным видеоконтролем.
