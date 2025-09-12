Ричмонд
На всех избирательных участках Дона установили камеры видеонаблюдения

В Ростовской области около 2,5 тысячи избирательных участков оборудованы камерами.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области все избирательные участки оборудованы системами видеонаблюдения. Специальная техника установлена для контроля за процессом голосования на выборах губернатора и депутатов в муниципальных органах власти 12−14 сентября.

Видеофиксация будет проводиться на всех 2500 участках региона. Исключение составляют только участки в медицинских учреждениях и воинских частях. Такие меры обеспечат прозрачность избирательного процесса, сообщают в Избиркоме Дона.

Камеры будут следить за обращением с бюллетенями. Места хранения сейф-пакетов находятся под круглосуточным наблюдением. Это требование предусмотрено российским законодательством.

Системы видеонаблюдения помогают обеспечить честность выборов. Жители области могут быть уверены в прозрачности голосования. Все записи сохраняются для возможной проверки.

Оборудование уже прошло тестирование. Технические специалисты проверили готовность систем к работе. Выборы пройдут под постоянным видеоконтролем.

