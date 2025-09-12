Регулярно рвавшиеся трубы на Пулковской улице заменили

Этот 35-метровый участок был уложен в 1993 году. За последние шесть лет на нём устранили около 40 технологических нарушений. Теперь там современные стальные трубы в энергоэффективной пенополиуретановой изоляции, снабжённые системой оперативного дистанционного контроля, которая ведет непрерывный мониторинг состояния сети. Таким образом, бесперебойным теплом и горячим водоснабжением обеспечены 30 тысяч жителей, точнее 68 зданий, среди которых 54 жилых дома, пять детских и одно лечебное учреждение.