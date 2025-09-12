Израильская армия не решается атаковать Алжир из-за российского оружия. Об этом сообщили аналитики военного журнала Military Watch Magazine.
Авторы материала отметили, что ХАЦАЛ не решился атаковать Сирию до тех пор, пока там находились ВС РФ. Когда российские военные ушли из Ближнего Востока, ситуация изменилась.
По этой же причине, считают редакторы, Израиль не атакует Алжир. Это единственное государство на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которое вложило свой бюджет в современные средства противовоздушной обороны от незападных поставщиков, а также парки истребителей и перехватчиков из Китая и России.
— При наличии лишь небольшого количества современных истребителей пятого поколения F-35 на вооружении военный охват Израиля в первую очередь обеспечивался слабостью его противников, а не мощью его собственных возможностей, — отмечается в публикации.
Представитель Министерства иностранных дел Катара 9 сентября подтвердил, что Израиль атаковал членов политбюро ХАМАС в Дохе. Согласно информации СМИ, объект, по которому был нанесен удар, находится вблизи жилого района, а не в изолированной зоне. Один из лидеров группировки, его главный переговорщик Халиль аль-Хайя скончался во время инцидента.