В Таразе ограничат движение из-за марафона 13 сентября

С 07:00 до 10:00 в городе состоится марафон с участием военнослужащих, посвященный 25-летнему юбилею РГК «Юг». Старт забега запланирован на центральной площади у памятника Байдибеку, а финиш — на авторынке. В этот промежуток времени движение по улице Толе би будет перекрыто, и пересечь ряд центральных перекрестков окажется невозможно.