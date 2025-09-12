Для юных москвичей подготовили викторину и мини-сериал о транспорте

Викторину и мини-сериал о транспорте Москвы опубликовали на сайте проекта «Активный гражданин — детям», развитие которого отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Познавательная викторина «Речной электротранспорт Москвы» познакомит юных горожан с первыми в мире круглогодичными электросудами, не наносящими вред окружающей среде. Дети 6−7 лет ответят на вопросы о цвете и происхождении названий электросудов, а также узнают имя талисмана, который расскажет, как заботиться о водоемах. Школьники в возрасте от 8 до 10 лет вспомнят название первого речного экотранспорта и выяснят, можно ли взять с собой в поездку велосипед. Участники от 11 до 14 лет узнают, в чем особенность причалов для электросудов и как происходит их зарядка.
На платформе «Активный гражданин — детям» также появился мини-сериал про электробус. Это пять познавательных серий, в которых зрители вместе с героями отправятся в путешествие по городу, побывают в современном доме для электробусов, узнают, как заряжают электробусы и почему их количество на улицах Москвы увеличилось. Ребятам также расскажут, как культурно и безопасно вести себя в салоне общественного транспорта.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.