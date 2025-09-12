Для юных москвичей подготовили викторину и мини-сериал о транспорте

Познавательная викторина «Речной электротранспорт Москвы» познакомит юных горожан с первыми в мире круглогодичными электросудами, не наносящими вред окружающей среде. Дети 6−7 лет ответят на вопросы о цвете и происхождении названий электросудов, а также узнают имя талисмана, который расскажет, как заботиться о водоемах. Школьники в возрасте от 8 до 10 лет вспомнят название первого речного экотранспорта и выяснят, можно ли взять с собой в поездку велосипед. Участники от 11 до 14 лет узнают, в чем особенность причалов для электросудов и как происходит их зарядка.