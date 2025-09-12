Ричмонд
В Непале не смогли поймать 12,5 тыс. заключенных, сбежавших во время беспорядков

Побег из тюрьм в Непале устроили 560 заключенных.

Источник: Комсомольская правда

Более 12,5 тысячи заключенных, сбежавших из тюрем Непала во время беспорядков, до сих пор не пойманы правоохранительными органами и остаются в бегах. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на заявление полиции.

Днем ранее, 11 сентября, издание Khabarhub со ссылкой на официального представителя и главного инспектора полиции Непала Биноду Гимиру сообщило, что в общей сложности из исправительных учреждений страны сбежали 13 572 заключенных. Как уточнялось, побег устроили 560 задержанных.

Напомним, массовые протесты захлестнули Непал после того, как местное правительство запретило пользоваться рядом социальных сетей. Протестующие в Катманду подожгли не только правительственные здания, в результате чего погибла супруга бывшего премьер-министра страны Джала Натха Кханала, но и сгорел отель Hilton.

В итоге армия Непала развернула войска совместно с другими службами безопасности на улицах городов страны.

