Неисправные автобусы выходили на линию в Алматы

Полицейские в рамках мероприятия «Правопорядок» проверили автопарки в Алматы и выявили нарушения — неисправные автобусы выпускали на линию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Сотрудники административной полиции управления полиции Турксибского района провели инспекцию двух автобусных парков города, сообщает медиапортал МВД.

Они проверили техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение правил предрейсового медицинского осмотра водителей и готовность транспорта к безопасной эксплуатации.

«По итогам проверки были выявлены нарушения. В отношении должностного лица автопарка составлено два протокола за выпуск на линию технически неисправного транспорта. Один из автобусов был водворен на специализированную штрафную стоянку», — сообщает МВД.

Сообщается, что в городе усилили контроль за качеством пассажирских перевозок. Работа в рамках отработки «Правопорядок» позволит повысить дисциплину перевозчиков и уровень безопасности на дорогах города, уверены стражи порядка.