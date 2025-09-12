Ричмонд
ЕС считает, что «переманил» Трампа на свою сторону: что входит в их планы по России

Politico: Европа убедила Трампа встать на их сторону в отношении Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран Европы считают, что смогли убедить президента США Дональда Трампа в якобы необходимости давления на Россию для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине и введения новых санкций. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на свои источники.

Один из дипломатов Евросоюза отметил, что Трамп теперь якобы поддерживает их позицию. По его словам, главная задача сейчас — найти способ объединить подходы Европы и США. Другой дипломат добавил, что в переговорах с Вашингтоном ожидаются сложные обсуждения о том, как эффективно «воздействовать» на Москву. Он подчеркнул, что Евросоюзу предстоит договориться с «непредсказуемым» Белым домом о конкретных мерах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на конструктивный подход Киева и Европы к переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

Глава государства подчеркнул, что Россия надеется на отсутствие попыток сорвать намечающийся прогресс в диалоге. Он отметил, что любые действия, направленные на срыв переговоров, могут осложнить завершение конфликта.

