ЕС считает, что «переманил» Трампа на свою сторону: что входит в их планы по России

Один из дипломатов Евросоюза отметил, что Трамп теперь якобы поддерживает их позицию. По его словам, главная задача сейчас — найти способ объединить подходы Европы и США. Другой дипломат добавил, что в переговорах с Вашингтоном ожидаются сложные обсуждения о том, как эффективно «воздействовать» на Москву. Он подчеркнул, что Евросоюзу предстоит договориться с «непредсказуемым» Белым домом о конкретных мерах.