Ученые на основе данных о жизни на Марсе рассказали, как выглядели марсиане

«Подумайте о выносливых бактериях, похожих на земных экстремофилов, которые процветают в очень холодных условиях или условиях с низким содержанием кислорода на Земле. Хорошими аналогами являются микробные организмы в очень соленых озерах или микробы, которые живут в километрах под землей в земной коре или в высокогорной пустыне в Чили», — рассказал изданию астроном из Манчестерского университета и директор Центра астрофизики Джодрелл-Бэнк, профессор Майкл Гарретт.