Ученые на основе данных о жизни на Марсе рассказали, как выглядели марсиане

Марсоход Perseverance обнаружил в кратере Езеро на Красной планете явные признаки древней жизни, на основе данных, которые марсоход передал экспертам, ученые рассказали, как выглядели марсиане, пишет Daily Mail.
По их словам, жизнь на Марсе появилась примерно в то же время, когда она зарождалась на Земле. Условия на Красной планете суровые, поэтому там преобладали простейшие организмы, способные выдержать их.
«Подумайте о выносливых бактериях, похожих на земных экстремофилов, которые процветают в очень холодных условиях или условиях с низким содержанием кислорода на Земле. Хорошими аналогами являются микробные организмы в очень соленых озерах или микробы, которые живут в километрах под землей в земной коре или в высокогорной пустыне в Чили», — рассказал изданию астроном из Манчестерского университета и директор Центра астрофизики Джодрелл-Бэнк, профессор Майкл Гарретт.
По словам ученого из Лондонского университета и соавтора доклада NASA, доктора Кейрона Хикман-Льюиса, среда, в которой были обнаружены биосигнатуры, по-видимому, являлась низкотемпературной.
По его словам, любая жизнь, которая развивалась на Марсе, должна была бороться с жесткой радиацией, слабой гравитацией и температурой, которая могла колебаться от плюс 20 градусов по Цельсию днем до минус 153 — ночью.
Исходя из этих данных, предположительно, Марс населяли микробы и рептилии, например, ящерицы.
Ранее NASA обнаружило явные признаки древней жизни на Марсе.