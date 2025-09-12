Очевидцы рассказали о самой массовой атаке БПЛА на Смоленск 12 сентября

В небе над Смоленском и областью в ночь на 12 сентября сбили 42 украинских беспилотника. Очевидцы рассказали aif.ru о ситуации.
«Первые взрывы начались после 22:00. Были видны яркие вспышки. Гремело всю ночь, в последний раз слышали мощный взрыв примерно в 6 часов утра», — сообщила местная жительница.
В городе, по предварительным данным, обошлось без повреждений, никто не пострадал сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. На месте падения обломков работают оперативные службы.
По данным Минобороны РФ, в общей сложности за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 221 украинский беспилотник. Больше, чем над Смоленской областью, сбили над Брянской областью — 85. Также над Ленинградской областью перехватили 28 дронов, над Калужской — 18, над Новгородской −14.
Атака БПЛА на Смоленскую область была одной из самых массированных с начала СВО.