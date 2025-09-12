Военный комиссариат Башкирии опроверг информацию о запрете выезда мужчин из РФ

Военный комиссариат Башкирии опроверг распространяющуюся в социальных сетях информацию о введении ограничений на выезд для граждан мужского пола в возрасте от 25 до 58 лет. Об этом рассказал Telegram-канал «Фактчекинг по-башкирски».
Исполняющий обязанности военного комиссара республики полковник Ринат Латыпов заявил, что ведомство не разрабатывало никаких подобных документов и не осуществляло SMS-рассылки с такими сообщениями. Он также подчеркнул, что военкомат республики не имеет полномочий давать указания сотрудникам ФСБ, особенно из других регионов.
