Военный комиссариат Башкирии опроверг информацию о запрете выезда мужчин из РФ

Военкомат Башкирии: сообщения о запрете выезда мужчин из России — фейк.

Источник: Комсомольская правда

Военный комиссариат Башкирии опроверг распространяющуюся в социальных сетях информацию о введении ограничений на выезд для граждан мужского пола в возрасте от 25 до 58 лет. Об этом рассказал Telegram-канал «Фактчекинг по-башкирски».

Исполняющий обязанности военного комиссара республики полковник Ринат Латыпов заявил, что ведомство не разрабатывало никаких подобных документов и не осуществляло SMS-рассылки с такими сообщениями. Он также подчеркнул, что военкомат республики не имеет полномочий давать указания сотрудникам ФСБ, особенно из других регионов.

