Военный комиссариат Башкирии опроверг информацию о запрете выезда мужчин из РФ

Исполняющий обязанности военного комиссара республики полковник Ринат Латыпов заявил, что ведомство не разрабатывало никаких подобных документов и не осуществляло SMS-рассылки с такими сообщениями. Он также подчеркнул, что военкомат республики не имеет полномочий давать указания сотрудникам ФСБ, особенно из других регионов.