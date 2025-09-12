Кафе «Путник» в Добрянском округе закрыто из-за некачественной воды

Соответствующий исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по г. Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю. Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения осуществили выезд по месту нахождения кафе и опечатали все двери, ведущие в здание. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.