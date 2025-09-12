Кафе «Путник» в Добрянском округе закрыто из-за некачественной воды

Судебные приставы во исполнение решения суда опечатали кафе «Путник» в п. Челва Добрянского округа.
Ранее в ходе проверки надзорных органов было установлено, что водоснабжение кафе осуществляется от находящейся в складском помещении скважины без документов, подтверждающих соответствие используемой воды предъявляемым к ней требованиям.
Использование на предприятии общественного питания воды сомнительного качества является серьезным нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства. Поэтому индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по организации питания населения, был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде приостановления деятельности кафе «Путник» сроком на 45 суток.
Соответствующий исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по г. Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю. Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения осуществили выезд по месту нахождения кафе и опечатали все двери, ведущие в здание. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.