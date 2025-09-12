В мэрии объяснили приостановку капремонта путепровода у Мызинского моста

В администрации напомнили, что первый этап капитального ремонта уже завершён. Подрядчик приступил ко второму этапу, включающему демонтажные и подготовительные работы. Продолжение станет возможным только после установки новых балок. Путепровод над улицей Суздальской ремонтируют впервые за 45 лет. Стоимость проекта составляет 236 млн рублей. Работы выполняет костромская компания ООО «Дорморстрой». Всего запланировано три этапа капитального ремонта, завершить которые подрядчик должен до декабря 2026 года.