Отель на курорте «Роза Хутор» в Сочи увеличит эффективность работы

Гостиница «Эрбелия от Васта 4*» на курорте «Роза Хутор» в Сочи оптимизирует работу в ходе участия в национальном проекте «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
В программе обучения сотрудников — изучение ключевых инструментов. Затем пройдет диагностика рабочих процессов для выявления проблемных точек и последующего их устранения. Таким образом отель планирует повысить клиентоориентированность.
«Подготовка и сохранение в отрасли кадров, готовых поддерживать высокий уровень сервиса и помогать развитию ее обновленного формата, — стратегическая задача для сферы гостеприимства. Для повышения квалификации персонала как раз и создан федеральный проект “Кадры для туризма” национального проекта “Туризм и гостеприимство”. Благодаря этому специалисты могут бесплатно пройти переподготовку в ресурсном центре», — отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.