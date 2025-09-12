Всплыли интересные детали о жизни матери летчика-предателя Кузьминова, который угнал вертолет на Украину

Всплыли интересные подробности о жизни матери летчика-предателя Максима Кузьминова (Инна), который угнал российский вертолет Ми-8 на Украину. Журналисты издания RT узнали, что женщина заранее готовилась к отъезду из России и врала знакомым.
Инна за семь месяцев до предательства ее сына уехала из России. Она планировала вернуться в Москву из Владивостока самолётом 10 января 2023 года. Однако затем она по неизвестным причинам отложила вылет на 14-е число того же месяца. Как рассказала её подруга, Инна поделилась планами на отъезд с близкими в новогоднюю ночь.
Мать Кузьминова продала свою машину и улетела из страны, заявив, что вернется скоро. Но, как оказалось, это было ложью. По словам собеседника издания, Инна сейчас может жить в Испании под чужим именем, а до этого она проживала в Южной Корее.
Ранее KP.RU сообщил, что мать летчика-предателя жаловалась знакомым, что не может забрать тело сына у властей Испании, чтобы его захоронить, а еще жаловалась на жизнь.