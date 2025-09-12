Всплыли интересные детали о жизни матери летчика-предателя Кузьминова, который угнал вертолет на Украину

Инна за семь месяцев до предательства ее сына уехала из России. Она планировала вернуться в Москву из Владивостока самолётом 10 января 2023 года. Однако затем она по неизвестным причинам отложила вылет на 14-е число того же месяца. Как рассказала её подруга, Инна поделилась планами на отъезд с близкими в новогоднюю ночь.