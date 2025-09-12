В Заречном округе Свердловской области высадили 5,6 тысячи сеянцев деревьев

Главное мероприятие акции объединило около 150 человек. За всеми посаженными растениями будут в течение 10 лет ухаживать сотрудники лесничеств региона. Всего в 2025 году в Свердловской области планируется восстановить лесные массивы на площади более 32 тыс. га. Эта работа включает в себя высадку сеянцев, а также комплекс мероприятий по содействию естественному и комбинированному лесовосстановлению.