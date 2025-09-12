В Заречном округе Свердловской области высадили 5,6 тысячи сеянцев деревьев

Около 5,6 тыс. сеянцев хвойных деревьев высадили в Заречном округе Свердловской области в ходе акции «Сохраним лес» по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Главное мероприятие акции объединило около 150 человек. За всеми посаженными растениями будут в течение 10 лет ухаживать сотрудники лесничеств региона. Всего в 2025 году в Свердловской области планируется восстановить лесные массивы на площади более 32 тыс. га. Эта работа включает в себя высадку сеянцев, а также комплекс мероприятий по содействию естественному и комбинированному лесовосстановлению.
«Благодаря акции “Сохраним лес” новые деревья появятся на 17 площадках по всей Свердловской области, планируется высадить около 100 тысяч новых деревьев. Главная цель этих мероприятий — привлечь внимание людей к сохранению и восстановлению лесных ресурсов. Как отметил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, леса Среднего Урала — наша гордость и достояние. Именно поэтому мы активно ведем работу по восстановлению хвойного массива на территории региона», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.