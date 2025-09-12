Пациенты едва не сгорели заживо в тамбовской психбольнице, пятеро госпитализированы

Возгорание возникло около полуночи в палате медучреждения, расположенного на Московской улице. В связи с инцидентом, около 50 человек, включая пациентов и сотрудников, были срочно эвакуированы. В качестве возможных причин пожара рассматриваются различные версии, в том числе поджог палаты самими пациентами. В настоящее время огонь ликвидирован.
