В Москве началось голосование на выборах глав 19 регионов

В Москве открылись экстерриториальные участки для голосования жителей из регионов, где проходят выборы высших должностных лиц. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».
Сообщается, что граждане, заранее подавшие заявление на голосование в столице, сделают выбор при помощи терминалов электронного голосования на 14 экстерриториальных участках.
Избиратели, использующие терминалы, которые подключены к системе электронного голосования, получат доступ к бюллетеням и выберут, за какого кандидата хотят отдать голос.
Напомним, ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в этом году дистанционное электронное голосование охватит 24 региона России, воспользоваться этой формой голосования смогут более 1,7 миллиона избирателей.