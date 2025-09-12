В Перми с медучреждения взыскали задолженность перед сотрудником и моральную компенсацию

В ходе судебного разбирательства было установлено, что истец недополучил премию только по причине своего увольнения, которое произошло раньше даты начисления стимулирующей выплаты. При этом каких-либо дисциплинарных взысканий в отношении сотрудника не имелось, иных обстоятельств, препятствовавших начислению премии, также зафиксировано не было. Оставив медработника без положенных ему денежных средств, работодатель нарушил его право на справедливую оплату труда. Ориентируясь на расчеты бухгалтерии больницы, суд определил размер положенной выплаты, которая составила более 17 тысяч рублей. К этой сумме присовокупили еще 10 тысяч рублей в качестве компенсации нравственных и моральных страданий, понесенных гражданином из-за дискриминации в сфере трудовых отношений.