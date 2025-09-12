В Перми с медучреждения взыскали задолженность перед сотрудником и моральную компенсацию

Пермяк уволился из медицинского учреждения, но при расчете с работодателем недополучил значительную сумму денежных средств. Так, мужчина не досчитался премии, которую рассчитывал получить за эффективную работу в должности рентгенлаборанта. Возмущенный гражданин обратился в трудовую комиссию, но там ему объяснили, что в данном случае он должен подать иск в суд.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что истец недополучил премию только по причине своего увольнения, которое произошло раньше даты начисления стимулирующей выплаты. При этом каких-либо дисциплинарных взысканий в отношении сотрудника не имелось, иных обстоятельств, препятствовавших начислению премии, также зафиксировано не было. Оставив медработника без положенных ему денежных средств, работодатель нарушил его право на справедливую оплату труда. Ориентируясь на расчеты бухгалтерии больницы, суд определил размер положенной выплаты, которая составила более 17 тысяч рублей. К этой сумме присовокупили еще 10 тысяч рублей в качестве компенсации нравственных и моральных страданий, понесенных гражданином из-за дискриминации в сфере трудовых отношений.
Восстановлением прав пермяка занялись сотрудники отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Не дождавшись от организации-должника активных действий, направленных на исполнение решения суда, судебный пристав взыскал с больницы исполнительский сбор. Штраф положительно повлиял на скорость погашения финансовых обязательств, и вскоре вся сумма положенных выплат была переведена взыскателю.