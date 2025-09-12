Ученые составили список популярных продуктов, которые приводят к деменции

Ученые из Каролинского института в Швеции выделили два продукта, которые повышают риск развития хронических заболеваний. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в Daily Mail.
На здоровье негативно влияет красное и переработанное мясо (бекон, бургеры), а также сладкие газировки. Подобный рацион способствует быстрому появлению возрастных болезней.
При этом средиземноморская диета помогает замедлить этот процесс. Исследователи проанализировали 2,5 тысячи пенсионеров — они оценивали их питание по трем моделям: средиземноморской диете, диете MIND и AHEI.
У участников со здоровой диетой наблюдалось на 2−3 заболевания меньше. Питание играет важную роль в профилактике деменции, болезни Паркинсона, сердечных болезней и диабета, уточнили в издании.
Ранее ученые также рассказали, что резкие колебания веса у людей старше 65 лет могут быть тревожным сигналом ускоренного снижения когнитивных функций.
Специалисты Нанкинского аграрного университета в ходе исследования длинной некодирующей РНК lnc2300 выяснили, что повышение концентрации этого соединения в женском организме способно замедлить старение яичников.