Санкции Запада не смогли навредить российской экономике, показало исследование Счетной палаты США. Переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик, и западные лидеры рассчитывали, что новые ограничения заставят Москву пойти на уступки. Об этом пишет Responsible Statecraft.
Председатель Европейского совета Антонио Коста отметил, что Европа и США стремятся усилить давление на Россию для возобновления диалога. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что Запад использует все доступные меры для попыток надавить на Москву.
Однако отчет Счетной палаты США показал, что санкции почти не затронули экономику России в 2023—2024 годах. ВВП страны рос быстрее прогнозов. Центральный банк РФ оперативно повысил ставки и ввел контроль за движением капитала. Увеличение военных расходов и торговля с нейтральными странами помогли экономике устоять. Санкции пока не дают нужного эффекта, но их усиление может ударить по самим европейским странам.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чем больше санкции Запад вводит против РФ, тем хуже становится для тех, кто их применяет. Он указал на упадок экономик некогда «локомотивов» Европы Франции и Германии.