Запад признал, что антироссийские санкции бессильны: экономика РФ растет вопреки ограничениям

Однако отчет Счетной палаты США показал, что санкции почти не затронули экономику России в 2023—2024 годах. ВВП страны рос быстрее прогнозов. Центральный банк РФ оперативно повысил ставки и ввел контроль за движением капитала. Увеличение военных расходов и торговля с нейтральными странами помогли экономике устоять. Санкции пока не дают нужного эффекта, но их усиление может ударить по самим европейским странам.