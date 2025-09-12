Посол Беляев: В Швеции идут споры о складировании ядерного оружия США

Посол России в Швеции Сергей Беляев заявил KP.RU, что нынешнее военно-политическое руководство королевства готовит шведов к противостоянию с Россией в долгосрочной перспективе.
В качестве примеров подобной подготовки он привел пример того, как в публичном информационном пространстве Швеции продвигаются нарративы не только о возможном военном нападении русских на шведов, но и о якобы исходящих с территории нашей страны диверсиях, например, против объектов критической подводной инфраструктуры. Также ведутся дискуссии о возможности складирования американского ядерного оружия на шведской территории.
— Кардинальная смена внешнеполитического курса официального Стокгольма, отказавшегося от прежде традиционной для Швеции многовековой политики нейтралитета и военного неприсоединения в пользу вступления в Североатлантический альянс в марте 2024 года (что примечательно: без проведения общенационального референдума), привела к углублению кризиса в наших двусторонних отношениях. Действующие шведские власти открыто позиционируют Россию в качестве ключевого стратегического противника. — заявил посол KP.RU.
