Посол Беляев: В Швеции идут споры о складировании ядерного оружия США

В качестве примеров подобной подготовки он привел пример того, как в публичном информационном пространстве Швеции продвигаются нарративы не только о возможном военном нападении русских на шведов, но и о якобы исходящих с территории нашей страны диверсиях, например, против объектов критической подводной инфраструктуры. Также ведутся дискуссии о возможности складирования американского ядерного оружия на шведской территории.