Посол рассказал о травле россиян в Швеции

— Посольству известны случаи преследования наших соотечественников за поддержку Президента России Владимира Путина, либо за отказ публично осудить политику российских властей. Фиксировались факты увольнений с работы, травли со стороны коллег и начальства. Под удар попадали школьники и студенты, столкнувшиеся с предвзятым отношением к себе в учебных заведениях…. Начались откровенные гонения на православный храм в городе Вестеросе. Местные журналисты дошли до заявлений о том, что приходская церковь якобы была специально построена около местного аэропорта, находящегося, кстати, на грани закрытия, чтобы оттуда русским было удобно наблюдать за этим «стратегически важным объектом». Городские власти, которые сами и предоставили участок, где была построена церковь, вдруг озаботились вопросами «безопасности» и заявили о намерении отозвать своё решение и фактически ликвидировать приход. То есть на фоне русофобии в шведском общественном мнении идет самая настоящая «охота на ведьм». — сообщил Беляев KP.RU.