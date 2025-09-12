Посол Беляев напомнил королю Швеции о его предке, заключившем мир с Россией

С октября прошлого года посольство Российской Федерации в Швеции возглавляет Сергей Беляев, вручивший, согласно протоколу, свои верительные грамоты королю Карлу XVI Густаву.
Известно, что беседа нашего посла со шведским монархом длилась дольше положенного по протоколу времени. Но только сейчас наш дипломат рассказал «КП», о чем он говорил с венценосной особой.
В эксклюзивном интервью KP.RU Беляев назвал этот разговор интересным, упомянув, в частности о том, что напомнил Его величеству некоторые заслуги основателя правящей королевской династии.
— Родоначальник нынешней правящей династии Бернадотов, Карл XIV Юхан, француз, соратник Наполеона, став в 1812 году наследником шведского престола установил хорошие отношения с Россией, и с тех пор наши страны никогда не воевали. Более того, под руководством Карла XIV Юхана Швеция вошла в состав антинаполеоновской коалиции и была союзником России. — рассказал посол.
