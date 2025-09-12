Рейс из Омска в Санкт-Петербург задержали почти на 8 часов

В Омском аэропорту 12 сентября наблюдаются очередные задержки рейсов. Так, самолёт в Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был отправиться из Омска в 04:30, однако сделал это только в 04:52.
В Москву сегодня были задержаны целых три рейса. Первый самолёт авиакомпании «Победа» вылетел на 35 минут позже — в 05:55 вместо 05:20. Второй борт «Уральских авиалиний» — на 1 час 20 минут позже, а третий рейс авиакомпании S7 Airlines — на 35 минут позже.
Самолёт в Казань авиакомпании «Икар» задержали на 22 минуты: омичи смогли улететь в столицу Татарстана только в 08:22.
Надолго был задержан рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия». По расписанию самолёт должен был отправиться из Омска в 06:40, однако его перенесли на 14:20.