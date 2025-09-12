Рейс из Омска в Санкт-Петербург задержали почти на 8 часов

В Москву сегодня были задержаны целых три рейса. Первый самолёт авиакомпании «Победа» вылетел на 35 минут позже — в 05:55 вместо 05:20. Второй борт «Уральских авиалиний» — на 1 час 20 минут позже, а третий рейс авиакомпании S7 Airlines — на 35 минут позже.