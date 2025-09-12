Трамп смотрел бейсбольный матч в Нью-Йорке за пуленепробиваемым стеклом

Президент США Дональд Трамп смотрел бейсбольный матч на стадионе «Янки» в Нью-Йорке за пуленепробиваемым стеклом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Авторы материала отметили, что перед визитом американского лидера администрация стадиона ужесточила меры безопасности.
Помимо этого, трибуну, на которой выступал Трамп на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года, проходившей у Пентагона, перенесли в более защищенное место. Также полицейские Нью-Йорка усилили меры безопасности, выслав дополнительные отряды к стадиону «Янки», уточняет WSJ.
Меры безопасности ужесточили на фоне убийства консервативного политического активиста Чарли Кирка, которого застрелили вечером 10 сентября во время его выступления на кампусе университета, пуля попала в шею. После стрельбы на месте началась паника, и люди стали разбегаться в разные стороны.
Политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, но позже Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала, чем был известен Кирк.