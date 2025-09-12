Трамп смотрел бейсбольный матч в Нью-Йорке за пуленепробиваемым стеклом

Меры безопасности ужесточили на фоне убийства консервативного политического активиста Чарли Кирка, которого застрелили вечером 10 сентября во время его выступления на кампусе университета, пуля попала в шею. После стрельбы на месте началась паника, и люди стали разбегаться в разные стороны.